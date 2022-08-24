Челябинцы теперь могут быстро получить справку на владение оружием

Жители Челябинска могут за одно посещение получить справку на владение оружием в поликлинике №3 (бывшей водогрязелечебнице).

Как сообщила специалист по связям с общественностью ГКБ № 1 Карина Денисова, еще недавно для получения такого разрешения необходимо было побегать по разным медучреждениям: посетить психоневрологический диспансер, затем наркологическую больницу, потом прийти к офтальмологу и взять заключение медицинской комиссии по месту жительства. Теперь же все эти этапы можно пройти в одном месте.

«В услугу входит оформление справки на оружие, в том числе заключение нарколога-психиатра с проведением химико-токсикологического исследования, врача-психиатра с тестированием психолога, осмотр офтальмологом. Все процедуры пациент проходит комплексно, за одно посещение», - пояснила Татьяна Колчинская, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ №1 Челябинска.

Для получения разрешения необходимо предварительно записаться на удобную дату и время по телефону: +7-922-717-98-38 с понедельника по пятницу с девяти до 16 часов. При посещении нужно будет предъявить паспорт с регистрацией в Челябинске. Потом предстоит оплатить услугу медкомиссии через терминал оплаты, либо наличными в регистратуре поликлиники, пройти медицинскую комиссию и получить медицинскую справку.