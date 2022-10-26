Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна

Жители Челябинска, прочитав публикацию в СМИ на тему бомбоубежищ, начали требовать у властей назвать им адреса, а этого делать никак нельзя – государственная тайна.

Данная была тема поднята в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте. Прочитав публикацию на новостном сайте о том, что мегаполис обеспечен укрытиями на сто процентов (но без указаний адресов), пользователь сети Надежда Демидова написала пост следующего содержания: «Прошу вас сообщить, где находятся бомбоубежище для жителей улицы Дзержинского, 19-А. Вообще, где ближайшие бомбоубежища в Ленинском районе? Обстановка такова, что граждане должны знать!».

Челябинцы начали обсуждение данной темы. Некоторые высказывания оказались довольно агрессивны – горожанам нужны точные координаты бомбоубежищ, и немедленно. К счастью, не все участники обсуждения склонны к истерии, встречаются в данной группе и адекватные суждения. Оптимисты пишут, что данные укрытия жителям южноуральской столицы вообще не понадобятся и советуют успокоиться: все будет хорошо.

Министерство общественной безопасности Челябинской области также не осталось в стороне от данной темы и опубликовало в группе «Пусть Котова знает» официальный комментарий по ней, заявив, что на территории региона достаточно защитных сооружений гражданской обороны, значительное число которых было сдано в эксплуатацию в период 50-80-х годов прошлого века. Как отмечают в министерстве, в основном бомбоубежища расположены на территориях крупных предприятий и в жилых домах этих же годов постройки. Находятся защитные сооружения под землей, в том числе в подвальных сооружениях, и, если возникнет такая необходимость, помещения дооборудуют до категории укрытий.

В министерстве также рассказали, что в мирное время бомбоубежища используют в интересах экономики и обслуживания населения, в них проводятся учебные занятия, отдыхают и переодеваются дежурные смены электриков, связистов, ремонтных бригад. Подземные сооружения используются и как помещения культурного обслуживания, а также в качестве складов для хранения несгораемых материалов. Кроме того, в мирное время такие объекты выполняют функцию залов для занятий спортом, помещений торговли и питания, подсобок лечебных учреждений.

За состоянием бомбоубежищ в мирное время следят надзорные органы, в том числе МЧС и прокуратура.

«В случае необходимости все защитные сооружения гражданской обороны будут приведены в готовность к приему укрываемых в установленные сроки», - подчеркнули в министерстве общественной безопасности Челябинской области, заявив при этом, что список адресов бомбоубежищ закрыт для общего доступа, является государственной тайной (странно, что не все челябинцы понимают эту очевидную в общем-то вещь).

В случае начала военных действий будет произведен перехват эфира телевидения и радио, и по средствам массовой информации будут объявляться инструкции по действиям населения, а также называться адреса укрытий, пояснили в министерстве.