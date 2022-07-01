Челябинцы узнают своих участковых уполномоченных в лицо

На улицах Челябинска ближе к осени появятся билборды с фотографиями и контактными данными участковых полицейских. Этим вопросом озаботились в ГУ МВД по Челябинской области, поскольку есть обращения от жителей, которые затруднялись с первого раза получить информацию о своем участковом.

«Мне необходимо было попасть к своему участковому, и тут я столкнулась с проблемой, что не знаю, как его найти. И даже имени и фамилии не знаю. Я позвонила по телефону 102, мне сказали, что интересоваться нужно в дежурной части. Там мне назвали адрес, где должен был располагаться пункт участковых уполномоченных, но, оказывается, они уже давно оттуда переехали. Мне назвали потом другой адрес, но и там участкового тоже не оказалось. Снова куда-то переехал», - рассказывает агентству «Урал-пресс-информ» жительница Челябинска Мария Овчинникова.

В полиции подтвердили, что такая проблема есть - в Челябинской области, как и во всей России, постоянный недокомплект штата участковых, но информацию о них всегда можно найти на сайтах территориальных органов министерства внутренних дел Российской Федерации в сети Интернет.

«Также информация размещена на информационных стендах, расположенных на территории административных участков в населенных пунктах. Кроме того, ее в любое время предоставят по телефону сотрудники дежурных частей территориальных подразделений полиции. Участковые уполномоченные посещают квартиры и дома челябинцев, раздают визитки со своими контактами», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Напомним, в настоящее время участковые проводят значительную работу практически по всем направлениям деятельности полиции, основными из которых являются защита прав и законных интересов граждан, пресечение и раскрытие преступлений, работа с лицами, состоящими на учете в органах внутренних дел. Широкий спектр служебных задач и их разнообразие требуют от сотрудников этих подразделений универсальности знаний и навыков, высокого уровня профессиональной подготовки и неравнодушного отношения к делу.

Если вы не смогли на информационном стенде найти фамилию и координаты своего участкового, звоните напрямую его руководителю. Агентство «Урал-пресс-информ» специально для горожан сделало подборку номеров руководителей служб уполномоченных участковых во всех районах Челябинска.

Участковые уполномоченные полиции Челябинска осуществляют прием на участковых пунктах полиции по вторникам и четвергам с 18 до 20 часов, а также в субботу с 12 до 14 часов.

По вопросам, связанным с организацией работы участковых уполномоченных полиции районных отделов полиции городского управления, челябинцы могут обратиться по телефонам:

- начальник ОУУП и ПДН отдела полиции «Ленинский» Ситдиков Данил Нургалеевич, телефон: 8-999-371-17-39;

- начальник ОУУП и ПДН Отдела полиции «Металлургический» Первухин Артем Николаевич, телефон: 8-999-371-14-22;

- начальник ОУУП и ПДН Отдела полиции «Советский» Бунаков Андрей Евгеньевич, телефон: 8-999-371-14-33;

- начальник ОУУП и ПДН отдела полиции «Тракторозаводский» Толиков Артур Олегович, телефон: 8-999-371-18-54;

- врио начальника ОУУП и ПДН отдела полиции «Центральный» Санин Игорь Владимирович, телефон: 8-999-371-19-35

- начальник ОУУП и ПДН отдела полиции «Калининский» Фоменко Константин Евгеньевич, телефон: 8-999-371-19-86;

- врио начальника ОУУП и ПДН отдела полиции «Курчатовский» Хамматов Ринат Рашитович, телефон: 8-999-371-20-42;

- врио начальника ОУУП «Северо-западный» Федотенков Игорь Анатольевич, телефон: 8-999-371-19-92.

Кроме того, в подразделениях МВД России с 11 июля возобновился личный прием граждан руководящим составом и уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел.

«Графики личного приема будут размещены на официальных интернет-сайтах МВД России и его территориальных органов, а также на информационных стендах в подразделениях», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.