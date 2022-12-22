Участковый из Чебаркуля спас замерзающего водителя

Чебаркульский участковый уполномоченный полиции (Челябинская область) помог замерзающему водителю. Его машина сломалась на трассе, и он едва не замерз в заглохшем автомобиле.

У жителя Магнитогорска по дороге в Екатеринбург на территории Чебаркульского района сломался автомобиль «Тойота Авенсис». Мужчина признался, что машиной несколько месяцев управлял его знакомый, поэтому он не знал о ее техническом состоянии. Поломка автотранспорта стала для него неожиданностью, и около шести утра, поняв, что замерзнет, он стал искать помощь.

«Мужчина пробовал остановить проезжающие автомобили, но они следовали мимо, при этом было морозно, - 28 градусов. Автовладелец обратился в службу 112, и его звонок был переадресован в отдел полиции «Чебаркульский». На помощь к замерзающему жителю Магнитогорска на личном автомобиле направился участковый уполномоченный полиции Рулан Кубеков. Он пересадил мужчину в свой автомобиль, где он смог отогреться и прийти в себя», - рассказали в региональном полициейском главке.

«Самое главное, что я смог согреться в автомобиле полицейского и принять дальнейшие решения», - отметил южноуралец.

Водитель просил поблагодарить участкового, который не оставил его в беде и быстро прибыл на помощь. Также он просил поблагодарить и женщин, дежуривших в ЕДДС Чебаркуля, которые приняли его звонок и подсказали телефонный номер водителя эвакуатора.