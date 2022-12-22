22.12.2022
МегаФон улучшил качество голосовых вызовов в популярных мессенджерах
22.12.2022
Обновленный челябинский «Сокол» 23 декабря снова распахнет свои двери
22.12.2022
Участковый из Чебаркуля спас замерзающего водителя
22.12.2022
Владимира Шамне избрали главой Калининского района
22.12.2022
«Горное ущелье» ММК снова превратилось в резиденцию Деда Мороза
22.12.2022
Карталинца, который запугивал следователя, отдали под суд
Участковый из Чебаркуля спас замерзающего водителя
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022