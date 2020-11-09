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Челябинцы в соцсети обсуждают проблему парковки автомобилей в городском бору

Общество
Сегодня, 17:17
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Автор: 
Eвгения Александрова

Заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин сегодня, девятого ноября, на своей странице в ВКонтакте поднял проблему парковки автомобилей на территории памятника природы регионального значения.

«В районе лыжной базы, расположенной в районе челябинского городского бора, каждые выходные выстраиваются десятки, сотни автомобилей. Это стоянки в лесу, под соснами. Удивительно, но в последнее время, обсуждая вопросы антропогенной нагрузки на бор, в основном говорят про количество человек. А как же другие, более серьезные источники нагрузки на природу?!» - задался вопросом Олег Дубровин.

Пост за полдня собрал около 1400 просмотров и десятки «лайков». Челябинцы, неравнодушные к проблемам окружающей среды, активно обсуждают ситуацию. Так, экоактивист Виталий Полторацкий подчеркнул, что в положении о памятнике природы «Челябинский городской бор» движение и стоянка транспортных средств (за исключением дорог общего пользования) запрещены.

Виталий Полторацкий считает, что существующее положение вещей - пример бездействия министерства экологии.

Еще один челябинец, Александр Погосян, вспомнил, что раньше автомобилисты спокойно ставили свои машины на стоянке троллейбусов, и никто никому не мешал. Теперь же, по его словам, транспортные средства горожан стали забирать эвакуаторы, при том что никаких знаков нет.

«Сколько лет уже этой лыжной базе, а нормальных подходов и подъездов к ней нет. Сделали бы оборудованную парковку, и нагрузка на природу могла бы быть меньше!» - отметил еще один участник обсуждения, житель Челябинска Денис Кочубейник.

 

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Автор: 
Eвгения Александрова
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Теги
Челябинский городской бор
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