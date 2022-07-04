Челябинцы видят больше, чем власти? Горожане снова пожаловались Наталье Котовой на опасные люки

Судя по непрекращающимся жалобам челябинцев на опасные люки в южноуральской столицы, обычные горожане видят намного больше, чем представители власти и коммунальщики, которые неделями (если не месяцами) не замечают у себя под носом незакрытые колодцы, подстерегающие зазевавшихся прохожих.

Сегодня, четвертого июля, снимки такого горе-люка опубликовал в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин.

«Центр города, и люк в таком состоянии уже с 28-го июня или даже больше. Прямо рядом с остановкой общественного транспорта. Единственная мера – сегодня кто-то воткнул туда палку», - отметил челябинский общественник (данный люк находится в Советском районе, рядом с домом №51 по проспекту Ленина).

Горожане тут же начали обсуждение проблемы.

«У нас с люками вообще какая-то беда. Это по всему городу же перманентно. Разве нет специалистов, которые могут установить люк нормально?» - задался вопросом Семен Аксенов.

«Для них это норма. Хозяйственников сразу видно – весь город в бардаке», - подлил масла в огонь Дмитрий Панин.

«Они ждут, когда машина уйдет под асфальт. Тогда будут что-то думать», - высказалась по данной теме Любовь Попкова, видимо, имея в виду июньское происшествие в Миассе, когда под землю ушел грузовик.

Пост Константина Лопина, посвященный открытым люкам, не единственный сегодня: вечером четвертого июля в группе «Пусть Котова знает» было опубликовано фото другого опасного объекта – притаившегося на улице Калинина.

Напомним, Наталья Котова неоднократно требовала от подчиненных следить за ситуацией с люками. Но, видимо, у чиновников и коммунальщиков – одинаково плохое зрение.