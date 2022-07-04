04.07.2022
Челябинцы видят больше, чем власти? Горожане снова пожаловались Наталье Котовой на опасные люки
04.07.2022
Челябинцев и гостей города приглашают на выставку памяти писателя Владимира Курносенко
04.07.2022
«Российские фотохудожники - впереди планеты всей»: Рашид Усманов - о Grand Eurasia-2022
04.07.2022
Июль в Историческом музее: экскурсия каждый час
04.07.2022
Минспорта РФ поблагодарило команду ММК за достойное выступление в фестивале ГТО
04.07.2022
В Челябинске вандалы изуродовали свежеокрашенную подпорную стену
Челябинцы видят больше, чем власти? Горожане снова пожаловались Наталье Котовой на опасные люки
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022