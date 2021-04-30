Челябинцы во главе с Владовым критикуют результаты благоустройства территории аэропорта

Челябинский урбанист Лев Владов раскритиковал благоустройство территории аэропорта южноуральской столицы, отметив, что результат работы по улучшению внешнего вида воздушной гавани есть «аллегория ко всему, что делали с городскими улицами последние десять лет».

«К привокзальной площади можно относиться спокойно, если не знать, насколько всё может быть по-другому. Сравните с тем, что с делали в Ростове к ЧМ-2018 (у нас делали к саммитам-2020!)», - отметил Владов, посетовав, что 27-го апреля глава Челябинска Наталья Котова упразднила должность вице-мэра по городской среде (до недавнего времени ее занимал приглашенный из Москвы Александр Егоров, который ушел на повышение – в миндортранс Челябинской области).

«Кто теперь в мэрии отвечает за то, чтобы город был приятным - я решительно не знаю», - посетовал урбанист.

Фото, которые Владов выложил в своем сообществе в ВКонтакте (на них - элементы благоустройства челябинского и ростовского аэропортов), вызвали бурю эмоций у жителей Челябинска – тоже негативных.

«Да, действительно, в Челябинске ужасная территория около аэропорта. Все сделано не для человека, которому хочется в свободное время посидеть на улице. Самое странное, что строили все это в настоящее время и вокруг есть примеры достойных территорий в других регионах, но, увы... Грустно...»; «Наш аэропорт вызывает отвращение... Нет желания там задерживаться даже на лишнюю секунду. Не хватает ума - скопируйте грамотно!»; «В 70-80-е оттуда вылезать не хотелось... Так уютно и лампово было»; «Бордюры специально делают, чтобы люди знали, что Россия для сильных»; «Ох уже эти побеленные бордюры…»; «А что вы хотите, Челябинск - промышленный город. Это наш уровень»; «По аэропорту встречают. Какой город, такой и аэропорт» - вот такие комментарии.

Отмечают жители, что и внутри обновленной воздушной гавани не слишком комфортно – мест ожидания очень мало. В старом здании было уютнее (пока за ним следили), мест было больше. Есть правда и те, кто считает, что челябинский аэропорт – далеко не самый худший вариант, есть и посуровее. И поддевают ворчащих горожан: мол, вам что ни сделай, все не нравится – лишь поныть.