Челябинцы жалуются на перегрев квартир в угоду теплоснабжающей компании

Жители Челябинска обвинили управляющую компанию в намеренном завышении температуры в системе теплоснабжения многоквартирного дома. Из-за этого им приходится жить с открытыми окнами в любую погоду и оплачивать приличные суммы по счетам за отопление. Обращения в различные контролирующие инстанции и в областное правительство не дали результатов. Где искать помощи?

О проблеме в сообществе «Текслер, помоги» рассказала жительница дома по ул. Салавата Юлаева, 25Б. По её мнению, управляющая компания действует в интересах «УСТЭК-Челябинск», которая за счёт этого получает неосновательное обогащение.

«Мы круглый год живём с открытыми окнами. Действие закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности «на лицо». И ведь мы за это лишнее тепло деньги платим, а «УСТЭК» получает неосновательное обогащение. Со всего дома это немаленькая сумма, и я уверена, что в Челябинске таких домов множество и множество людей, которые, как и я, ничего не могут добиться», - написала жительница северо-запада.

Женщина отметила, что дом новый, имеет погодозависимый регулятор отопления и прибор учёта тепла. Тем не менее температура воздуха в квартире плюс 27 градусов даже при перекрытых батареях.

В комментариях горожане поддержали автора поста и сообщили о том, что сталкиваются с той же проблемой. В подтверждение своих слов люди выкладывают фотографии с термометрами.

«У нас в старой квартире так было. У меня было чувство, что меня в аду жарят, а я еще и деньги за это плачу. Переехали в новый дом, думала здесь все будет по-другому, а в итоге все равно жара, хоть и не как в аду, но дискомфорт постоянный», - пишет Ольга.

«Я настолько устала бороться, несколько ЛЕТ, с жарой в квартире!!! Уже ясно понятно, что это перетоп, это мега-выгодно и никто не убавит ни на градус. Во всех этих конторках, что Вы перечислили, далеко не дурачки сидят, но очень умело ими прикидываются,» - рассказывает Олеся.

«Они монополисты, им никто не указ - ни одна власть. И это беда всего города», - соглашаются горожане.

Однако нашлись и те, кто не увидел в горячих батареях проблемы и посоветовал радоваться теплу, либо переезжать в свой дом.

В администрации Челябинска отчаявшейся жительнице дома на ул. Салавата Юлаева посоветовали обратиться в Государственную жилищную инспекцию или суд.

«К сожалению, Администрация города не уполномочено контролировать управляющие организации, надзором за управляющими организациями осуществляет Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области" (727-78-88). Если считаете, что Ваши права или законные интересы нарушены, Вы вправе обратиться в судебные органы в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

В мэрии пожелали не заметить, что в своей жалобе жительница «душного» дома рассказывала, что уже обращалась в Государственную жилищную инспекцию, специалисты которой нарушение подтвердили, но никаких мер не предприняли. Обращалась челябинка и в прокуратуру, но и там её перенаправили в ГЖИ – тот самый орган, на бездействие которого она жаловалась.

Последней надеждой было обращение в правительство Челябинской области, но там не захотели разбираться в ситуации и ограничились формальным ответом: «по информации управляющей компании температура в квартире в норме». В правительстве, правда, пообещали, что УК проведёт регулировку системы отопления до второго мая.

«Видимо это ориентировочная дата отключения отопления, и выглядит это обещание как издёвка», - прокомментировала женщина такое решение.

И всё-таки кое-какие изменения после обращения в администрацию области произошли: теперь прибор учёта отопления управляющей компании показывает на четыре градуса меньше, чем термометры в квартирах, хотя раньше показания совпадали.