Челябинск 18 сентября останется без телерадиовещания

В Челябинске в понедельник, 18 сентября, будет отсутствовать телерадиовещание.

Как сообщили в Челябинском областном радиотелевизионном передающем центре, с десяти до 19 часов будут проводится плановые профилактические работы.

На девятичасовой перерыв уйдут трансляции каналов двух мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции, транслируемые с Челябинской телебашни.