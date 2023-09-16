16.09.2023
Авария в Верхнеуральском районе унесла жизни трех человек
16.09.2023
Челябинск 18 сентября останется без телерадиовещания
16.09.2023
В Южноуральске на рабочем месте погиб сотрудник коммерческого предприятия, возбуждено уголовное дело
16.09.2023
СК проводит проверку по сообщению о загрязнении пруда в Верхнем Уфалее
16.09.2023
В Челябинске до конца сентября закрыли движение по улице Цинковой
15.09.2023
Ограничение движения в районе трамвайного депо №1 в Челябинске продлили до 30 сентября
Челябинск 18 сентября останется без телерадиовещания
08.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
06.06.2023
Челябинскую башню в день рождения Пушкина украсят герои его произведений
06.05.2023
Челябинская телебашня поздравит горожан с Днем радио
29.04.2023
Первого мая челябинскую телебашню украсят цветы и голуби
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023