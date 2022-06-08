Челябинск через неделю примет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

Через неделю, 15 июня, в Челябинск прибудет ковчег с мощами преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Святыня прибывает из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в рамках общероссийского празднования по прославлению святого и будет находиться в областном центре в течение двух дней.

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, в девять часов утра 15 июня в Свято-Симеоновском кафедральном соборе состоится встреча ковчега с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Затем начнётся Божественная литургия, которую возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

На следующий день, 16 июня, ковчег перевезут в Свято-Сергиевский храм города Челябинска.

Во время пребывания святыни Свято-Симеоновский кафедральный собор и храм Сергия Радонежского будут открыты для верующих с в восьми часов 30 минут до 20 часов.

Перед ковчегом со святыми мощами духовенство совершит молебны и чтение акафиста преподобному Сергию Радонежскому, верующим раздадут небольшие иконы в память о значимом событии.

Напомним, летом 2022 года Русская Православная Церковь будет молитвенно отмечать 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Мощи Преподобного Сергия были обретены 5/18 июля 1422 года при Преподобном игумене Никоне Радонежском.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 12 июня по шестое октября 2022 года ковчег со святыней посетит все федеральные округа нашей страны.