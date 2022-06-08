08.06.2022
Завершение строительства склада концентратов ЧЦЗ улучшит экологическую ситуацию в Челябинске
08.06.2022
Размеры пособий по беременности и родам для студенток
08.06.2022
К пациентам Челябинской областной клинической больницы не подберется ни один микроб
08.06.2022
Алексей Текслер обсудил перспективы развития нового совместного предприятия на базе ЧТЗ
08.06.2022
В Челябинской области появится китайско-российская лаборатория по промышленному Интернету
08.06.2022
Новый фильм Александра Ханта покажут в Челябинске до премьеры
Челябинск через неделю примет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022