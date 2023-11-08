08.11.2023
Челябинск готовится к созданию на площади Революции «Малахитовой шкатулки» изо льда
08.11.2023
Частная челябинская компания поплатилась за строительной мусор в контейнере для бытовых отходов
08.11.2023
Большинство челябинцев выступает за вывески исключительно на русском языке
08.11.2023
В Челябинске посветлело пространство вокруг башни с часами
08.11.2023
Новое назначение в Госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области
08.11.2023
В Челябинске с начала года ветхие и аварийные стены покинули 54 семьи
Челябинск готовится к созданию на площади Революции «Малахитовой шкатулки» изо льда
20.10.2023
Челябинцам показали будущую «Малахитовую шкатулку» изо льда
27.06.2023
Зимой 2024-го в центре Челябинска поселится огнедышащий символ года
16.06.2023
В Челябинске ищут создателя проекта «Малахитовой шкатулки» изо льда
23.05.2023
Следующей зимой на площади Революции Челябинска откроется «Малахитовая шкатулка»
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023
Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
06.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023