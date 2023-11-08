Челябинск готовится к созданию на площади Революции «Малахитовой шкатулки» изо льда

В Челябинске ищут создателя главного ледового городка – «Малахитовой шкатулки» на площади Революции.

На создание сказки для горожан и гостей южноуральской столицы (и контроль за ее «содержанием» до самого конца, что случится в феврале 2024 года) предусмотрено 15 миллионов рублей.

Прием заявок от желающих получить контракт начат седьмого ноября и продлится до 15 ноября. Закончить зимний городок подрядчику предстоит в срок до 22 декабря. До этого времени исполнитель должен сделать следующее: заготовить и доставить лед, возвести ледовые и световые объекты, деревянные, металлические конструкции, закончить наружную и внутреннюю подсветку скульптур, установить опоры освещения, организовать энергоснабжение.

Техническое обслуживание «Малахитовой шкатулки» Челябинска, согласно условиям технического задания, подрядная организация должна будет осуществлять в период с 23 декабря до окончания работы ледового городка, а случится это событие не позднее 20 февраля. «Растает» сказка в самом сердце столицы Южного Урала до 28 февраля – это конечная дата демонтажных работ.

Светящиеся деревья, тематические световые конструкции, волшебные врата, горки – малахитовая, самоцветная, медная и даже «Каменный ручей» и «Ящерки», ледовые лабиринты, скульптурные композиции (на тему сказок Павла Бажова, конечно же), новогодний трон, Дед Мороз со Снегурочкой и символ наступающего года собственной персоной – Дракон… – скучать внутри «Малахитовой шкатулки» точно не придется. Тем, кто устанет отдыхать активно, можно будет присесть на скамейке, а также сделать фото на память у гигантской «Открытки».