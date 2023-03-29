Челябинск готовится ярко и под музыку отметить День космонавтики

Челябинск готовится к празднованию Дня космонавтики: 12 апреля – не за горами.

В настоящее время комиссия определяет исполнителя контракта, заказчиком которого является администрация Ленинского района, по организации творческого проекта, посвященному этому славному дню.

Начальная (максимальная) цена контракта – 70 тысяч рублей. Подача заявок завершилась сегодня, 29 марта.

Праздник состоится в Ленинском районе, захватив территорию от площади перед местной администрацией на Гагарина, 22, пешеходную часть улицы, носящей имя первого космонавта, - до сквера, где установлен памятник Юрию Алексеевичу, - на Гагарина, 41.

Это будет костюмированное шествие с музыкальным сопровождением, праздничная программа для молодежи в сквере – с награждением победителей флажками на палочке с космической символикой и символикой Ленинского района и подарочными сертификатами.

Исполнитель контракта будет отвечать за звуковое оформление площади в сквере, оформление тематической фотозоны, организацию концертно-развлекательной программы с ведущим и с выступлениями творческих коллективов и солистов разных жанров.

Финансирование яркого апрельского праздника будет осуществляться из бюджета Ленинского района. Напомним, в прошлом году День космонавтики здесь так же отмечали весело и с музыкой.

Важность 12 апреля сложно переоценить – весь мир знает, что в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на борту корабля «Восток» отправился покорять безвоздушное пространство: за пределами атмосферы Земли он провел 108 минут.