Челябинск, каким его увидят наши внуки

В дни празднования 287-летия Челябинска горожане могут познакомиться с проектами новостроек, возведение которых планируется в столице Южного Урала в ближайшие несколько лет. Выставка «Челябинск — город будущего» продолжит свою работу на пешеходной части улицы Кирова до октября 2023 года.

Грандиозные планы архитекторов, представленные на выставочных стендах, удивят и порадуют челябинцев. Облик областного центра в ближайшей перспективе изменится до неузнаваемости — конечно же, в лучшую сторону. Экспозиция, подготовленная Управлением по архитектурно-градостроительному проектированию и Межрегиональным союзом строителей, показывает в виде подробных цветных графических изображений здания и целые кварталы, которые в скором времени будут построены в разных районах города.

Спортивные и культурные объекты, гостиницы и жилые микрорайоны, офисные здания, скверы и зоны рекреации, пешеходные тротуары и вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура — всё прорисовано с детальной точностью. Сразу чувствуется широкая фантазия архитекторов, нацеленная на лучшие мировые образцы городского благоустройства и дизайна уличной среды.

Один из представленных объектов — туристический комплекс «Большая Вода», включающий долгожданный аквапарк, который возведут по адресу Братьев Кашириных, 142. В Калининском районе планируется построить крытый манеж с футбольным полем, беговыми дорожками и площадками для легкоатлетических видов спорта.

На выставке представлены будущие жилые комплексы «Весенний», «Симфония», жилой дом «Школьник». Показаны перспективы дальнейшей застройки улиц Блюхера, Володарского, Лесопарковой, Университетской набережной, Братьев Кашириных, Новороссийской, проспекта Ленина и многих других. Интерес у горожан вызовет знакомство с проектами нового здания Арбитражного суда Челябинской области, Соборной мечети, спортивного объекта «Академия тенниса», школы Тхэквондо.

Некоторые из представленных архитектурных премьер уже строятся, а какие-то из спроектированных объектов, возможно, так и останутся невоплощенными в жизнь или будут отложены на неопределенный срок. В любом случае, хорошо, что все архитектурные планы показаны столь наглядно и сразу вместе — это позволит горожанам ярко вообразить облик челябинских улиц из будущего. Выставка приурочена ко Дню города и посвящена Дню строителя, который ежегодно отмечается красивой публичной экспозицией от архитекторов Челябинска.