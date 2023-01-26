Челябинск начал подготовку к празднованию Дня Победы

Челябинск начал подготовку к празднованию 78-летней годовщины Великой Победы.

Так, на площади Революции состоялось выездное совещание с участием заместителя главы города по социальному развитию Сергея Авдеева, главы Советского района Владислава Макарова и его заместителя Евгения Петрова, руководством управления культуры Челябинска, представителями «Ростелекома» и компании, занимающейся организацией торжеств.

Участники совещания рассмотрели вопросы монтажа дополнительных зрительских трибун, праздничного оформления главной городской площади, а также звукового сопровождения всех посвященных празднованию 9 Мая мероприятий.

«Некоторые организационные вопросы уже находятся в стадии проработки, а основной объем работы будет выполнен в апреле, в том числе тщательная санитарная уборка после зимнего периода», - сообщает телеграм-канал администрации Советского района Челябинска, где также отмечается, что с каждым годом празднование Дня Победы в областном центре становится все более масштабным и грандиозным.

Основные мероприятия 9 Мая - военный парад и марш Бессмертного полка - проходят на площади Революции, в самом центре Советского района.