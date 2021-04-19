Челябинск начинает подготовку к параду Победы

Челябинск начинает подготовку к параду Победы.

Уже сегодня, 19-го апреля, в 18 часов на площади Революции состоится репетиция торжественного построения. Еще одна репетиция пройдет здесь в это же время 23-го апреля.

Об этом на аппаратном совещании в понедельник сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, 22-го апреля на площади Революции состоится тренировка торжественного построения военных.

Напомним, в прошлом году парада Победы девятого мая не было – его отменили из-за пандемии коронавируса.