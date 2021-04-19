Челябинск начинает подготовку к параду Победы.

19.04.2021
Котова поручила провести инвентаризацию челябинской зелени на гарантии
19.04.2021
В Челябинской области число ковидных баз сократилось до 13
19.04.2021
Троицкому маньяку, убившему мать четверых детей, вынесли приговор
19.04.2021
В Челябинской области нашли тело подростка
19.04.2021
Челябинским ветеранам Великой Отечественной окажут матпомощь ко Дню Победы
19.04.2021
Грандиозная премьера челябинского театра откроет XII фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
19.04.2021
Челябинским ветеранам Великой Отечественной окажут матпомощь ко Дню Победы
14.04.2021
РМК стала генеральным партнёром международной акции «Сад памяти»
09.04.2021
Металлурги ЧЦЗ продолжают акцию «Бессмертный полк»
02.04.2021
В Челябинской области ко Дню Победы появятся еще пять мемориалов «Вечный огонь»
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021
Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
16.04.2021
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
16.04.2021