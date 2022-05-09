Челябинск отмечает Великую Победу

Челябинск сегодня, девятого мая, вместе со всей страной отмечает 77-ю годовщину Великой Победы.

В девять утра у Вечного огня на аллее Славы – почтить память павших на полях сражений героев Отечества - собрались сотни челябинцев: руководители области и города, ветераны, представители органов законодательной и исполнительной власти, духовенство, правоохранители, военные, представители общественных организаций, школьники, студенты, курсанты и просто жители.

Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня Победы открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер, отметивший, что сегодня все мы отдаем дань памяти героям, воинам Красной Армии, которые спасли мир от фашизма и чей подвиг бессмертен.

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Алексей Текслер отметил, что 9 Мая мы вспоминаем и тружеников тыла, которые внесли неоценимый вклад в Победу, день и ночь ковали ее в тылу, в легендарных цехах Магнитки и Челябинского тракторного завода.

«Трудовой фронт проходил по всей Челябинской области, в каждом городе, в каждом селе. А легендарное имя Челябинск-Танкоград вошло в историю. Слава победителям», - сказал глава региона, отметив, что сегодня уже нынешнее поколение наших воинов борется с новой угрозой - неонацизмом, защищая своих соотечественников на Донбассе и Украине, и что мы гордимся своей армией.

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев от имени всех депутатов поздравил южноуральцев с Великой победой, подчеркнув, что война коснулась каждой семьи в нашей стране, в нашем регионе.

«В каждой семье есть свой герой, каждая семья причастна. Мы чтим подвиг наших солдат. Наша задача – передать уроки памяти подрастающему поколению», - сказал Александр Лазарев, от всей души поблагодаривший ветеранские организации за проводимые уроки Мужества в образовательных учреждениях.

Александр Лазарев подчеркнул, что сегодня враг не дремлет.

«Наша задача – объединиться вокруг нашего президента, чтобы победить во всех испытаниях. Наша страна – великая и непобедимая», - отметил председатель Заксобрания Челябинской области.

Собравшиеся у Вечного огня почтили память солдат советской армии, в рядах которой Родину защищали около одного миллиона южноуральцев (каждый четвертый из них, а это около 250-ти тысяч человек, домой с фронта не вернулся), минутой молчания.

Очень красивой и торжественной получилась церемония возложения цветов и венков к Вечному огню – от губернатора, Заксобрания, главного федерального инспектора по Челябинской области, Челябинского гарнизона, от ветеранов Великой Отечественной войны, администрации Челябинска и его районов, от Челябинской епархии и духовного управления мусульман, от правоохранительных органов и военных, от ветеранов боевых действий и военной службы, от общественных организаций, от жителей областного центра и региона.

Утром понедельника у Вечного огня звучали оружейные залпы, исполнялись песни о войне, в том числе знаменитый «День Победы» - тот, что порохом пропах, высокие, гордо маршировали высокие, красивые парни в парадной форме.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на Южный Урал было эвакуировано свыше трехсот промышленных предприятий, построено 35 новых заводов. Пятая часть танков, знаменитых «Катюш» и снарядов была произведена в Челябинской области. Недаром в 2020-м году указом президента РФ Владимира Путина Челябинску и Магнитогорску – за трудовые подвиги в годы войны - было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».