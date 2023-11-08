Челябинск почтил память сотрудников ОВД, погибших при исполнении

В Челябинске сегодня, восьмого ноября, почтили память погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России.

Участие в церемонии возложения цветов и венков к мемориалу «Солдатам правопорядка» приняли губернатор Челябинской области Алексей Текслер, главный полицейский региона Михаил Скоков, южноуральские силовики, семьи погибших при исполнении сотрудников ОВД, представители духовенства, жители и гости Челябинска.

Обращаясь к участникам события, глава региона отметил, что служба в органах правопорядка требует мужества, решительности, профессионализма, что цена этой работы – жизнь и здоровье людей, что сопряжена эта служба с риском для здоровья, а порой и для жизни сотрудников правоохранительных органов.

Алексей Текслер подчеркнул, что сегодня – рубежное для России время, в которое представители силовых структур работают в том числе в зоне проведения специальной военной операции, помогают новым территориям страны налаживать мирную жизнь.

«Мы гордимся нашими ребятами, кто сегодня отдает жизнь за Родину, кто в мирное время на территории нашей области отдал жизнь за людей. Это все невозможно без родных и близких. Героями не рождаются, героями становятся. Это все воспитание родителей, любовь близких, желание помочь человеку, который находится рядом. Низкий поклон родным, близким и всем тем, кто поддерживал и поддерживает наших ребят. Вечная память нашим павшим героям», – сказал Алексей Текслер.

Отметим, восьмого ноября, в День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, в нашей стране ежегодно вспоминают тех, кто честно и бескорыстно выполнял свой служебный долг.