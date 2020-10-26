Челябинск практически выполнил благоустройство общественных пространств по программе ФСГС

Федеральная программа «Формирование современной городской среды» в Челябинске практически выполнена. Незавершенным на сегодняшний день остается один объект благоустройства. Это общественное пространство возле ледовой арены «Трактор» в Калининском районе.

О ходе реализации нацпроекта в южноуральской столице в текущем году на аппаратном совещании в понедельник, 26-го октября, доложил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Остается закончить работы в Калининском районе. По остальным территориям ведется приемка и подача документов в управление жилищно-коммунального хозяйства», - отметил чиновник.

Глава Челябинска Наталья Котова подчеркнула, что надо постараться завершить программу несмотря на возникающие сложности.

«Работы осталось немного, надо ее доделать. Понятно, что и подрядчики подводят, и где-то подводят поставщики. Однако благоустройство нужно выполнить до конца», - сказала мэр.

Александр Астахов пообещал держать ситуацию на контроле и рассказал о подготовке к реализации программы ФСГС в 2021-м году.

«За исключением Центрального района, все торги объявлены. Будем контрактоваться», - сказал Астахов.

Напомним, объявить аукционы по благоустройству общественных пространств в новом году городские власти решили заранее, чтобы работы можно было начать сразу с наступлением тепла.