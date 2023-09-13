Челябинск присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»

В сентябре пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде», в которой примут участие и жители Челябинска. «Велосипедный день» стал уже традиционным во всех крупных городах России и проводится несколько раз в год. Ближайшая акция состоится в следующую пятницу, 22 сентября, в её организации и продвижении примут участие общественные объединения, государственные организации, представители бизнеса и неравнодушные горожане.

Организаторы отмечают, что участники акции «На работу на велосипеде» на один день сменят личный автомобиль или общественный транспорт на более экологичный велосипед, чтобы сократить время, проводимое в утренних пробках по пути на работу. А также показать, что езда на велосипеде по делам — это легко и удобно.

Действительно, с ростом цен на топливо всё больше людей обращаются к велосипеду как к жизнеспособной альтернативе традиционным видам транспорта, ведь это фантастический способ не только сэкономить деньги, но и потренироваться в удовольствие, при этом уменьшив свой углеродный след и проявив заботу об окружающей среде.

Однако велосипедисты тоже нуждаются в заботе со стороны городских властей и работодателей. Поэтому одна из целей всероссийской акции «На работу на велосипеде» — привлечь внимание администрации, руководства и ответственных лиц к необходимости развития городской велоинфраструктуры: организации сети велодорожек, надежных парковок для велосипедов, а также повышения доступности общественных мест для велосипедистов.

Мероприятие призвано объединить коллег по работе и активных горожан, чтобы их наглядный пример показал заинтересованность общества в велодорожках и организации специальных мест для хранения велосипедов на рабочих местах, а также помог повысить уровень культуры водителей автомобилей.

«Чтобы мотивировать новичков впервые поехать на работу на велосипеде, компании-участники проекта устраивают конкурсы и организуют в городе «энергетические точки», призванные подбодрить велосипедистов, — рассказывают организаторы московской акции «На работу на велосипеде». — У акции есть множество постоянных партнеров, которые предоставляют участникам скидки и бонусы, что также вдохновляет горожан чаще ездить на работу на велосипеде».

Многие работодатели отмечают, что сотрудники, которые регулярно ездят на велосипеде, на 15% реже берут больничный. Кроме того, давно доказано экспериментально, что велосипед является самым быстрым видом транспорта при поездках на расстояние до пяти километров, и опережает как автомобили, так и общественный транспорт.