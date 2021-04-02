Челябинск спасают от «наводнения»

Челябинск спасают от «наводнения»: сегодня, второго апреля, служба содержания сетей ливневой канализации продолжает устранение мест подтоплений, восстанавливает смотровые колодцы.

В работах, проводимых МБУ «ЭВИС», задействованы каналопромывочные машины, КамАЗы, экскаваторы, насосные помпы для откачки воды, компрессор, манипулятор. По информации комитета дорожного хозяйства Челябинска, работают четыре бригады.

Напомним, буквально вчера, первого апреля, общественники из «Гражданского патруля» сообщили о поступившей от челябинских родителей жалобе. Мамы и папы детсадовцев словно попали в Венецию: горожане пожаловались, что не могут добраться до детского сада из-за того, что дорога на 2-й Ирбитской улице (в районе дома №42-Б) превратилась в настоящий водный канал.

По заверениям местного населения, маленькая «Венеция» появляется здесь не только в период паводка, но и после дождей тоже.

Общественники обратились в администрацию Челябинска с просьбой привести 2-ю Ирбитскую в нормативный вид.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в минувшую субботу, 27-го марта, городские власти экстренно решали проблему «поплывшего» Шагола.

Также в конце марта капитально затопило челябинский микрорайон «Никольская роща». Местные жители передвигались по улицам на лодках.

В понедельник, 28-го марта, глава Тракторозаводского района Челябинска Юрий Кузнецов обозначил на аппаратном совещании проблему подтопления участка дороги на 2-й Эльтонской возле поликлинике в поселке Чурилово. А заместитель главы южноуральской столицы по городскому хозяйству Александр Астахов доложил мэру Наталье Котовой, что в этом году в зоне возможного подтопления в Челябинске – 76 территорий.