В челябинском поселке Чурилово топит участок рядом с поликлиникой

В челябинском поселке Чурилово топит участок рядом с поликлиникой на улице 2-й Эльтонской.

О проблеме в минувшие выходные жители данной улицы писали в Инстаграм главе Челябинска Наталье Котовой. Сегодня, 29-го марта, глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов доложил мэру обстановку, отвечая на вопрос об участках, где ожидается либо уже имеется подтопление.

«Такой участок есть в Чурилово. Это улица 2-я Эльтонская. Там проблема с дорогой: возле поликлиники - низина, куда скапливается талая вода», - сообщил Кузнецов.

На вопрос Натальи Котовой, какие принимаются меры для устранения последствий таянья снега, районный глава ответил, что работа проводится совместно с комитетом дорожного хозяйства Челябинска – уже сделан небольшой отвод воды.

«Вода отходит, но, так как снег продолжает активно таять, она на том участке и дальше копится, - отметил Юрий Кузнецов. – Проблема состоит в том, что в том месте самой улицы – 2-й Эльтонской – нет. Она сейчас проектируется комитетом дорожного хозяйства для ремонта на 2022-й год. Это один момент. Второй - это то, что там низина».

Наталья Котова поручила главе Тракторозаводского района совместно с КДХ города продумать варианты отвода воды.

«Пока снег есть, таянье еще не закончилось. Берите ситуацию на ежедневный контроль и занимайтесь этой улицей», - поручила градоначальница Юрию Кузнецову.