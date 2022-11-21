Челябинск участвует в федеральном конкурсе школьных столовых в Уфе

На федеральном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022» честь Челябинска отстаивают сегодня, 21 ноября, в Уфе сотрудники Образовательного центра №2 и «Уральского комбината питания». Они участвуют в очном этапе конкурса в качестве победителей регионального этапа. У них четыреста соперников из почти восьми десятков регионов России.

По словам заместителя директора «Уральского комбината питания» Яны Галямовой, о своих нововведениях заведующая производством Наталья Почкайло и руководитель службы питания в районах Татьяна Романова смогут рассказать в рамках конкурса, а это организация питания при массовом накрытии столов, ассортимент свободной раздачи дополнительно к комплексному меню, расширение выбора блюд для старшеклассников, о разработке диетического и диабетического меню, о выборе форм питания детей.

Челябинские участники конкурса смогут узнать не только о практических наработках коллег, но и рекомендации ученых в рамках конференции «Школьная столовая как экосистема здорового питания обучающихся».

Поскольку «Уральский комбинат питания» занимается почти всеми школьными столовыми города, то сам факт участия в федеральном финале уже говорит в пользу удовлетворительной организации питания челябинских детей.