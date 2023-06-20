Челябинск вспомнит народного губернатора Петра Сумина

Государственный исторический музей Южного Урала завтра, 21 июня, в 12 часов приглашает челябинцев на митинг памяти народного губернатора Петра Сумина, которому в этот день исполнилось бы 77 лет.

В музее вспоминают, как 17 лет назад, в июне 2006 года, Петр Иванович на церемонии открытия нового здания Исторического музея отметил, что это не просто знаковое событие, а символ духовного перелома человека в отношении к своему прошлому и будущему, к самому себе.

«Мы помним добрые дела, что сделал Петр Иванович за годы своего губернаторства», - отмечают в Историческом музее.

В полдень 21 июня на площади перед музеем состоится церемония возложения цветов к его памятнику и откроется планшетная выставка «Петр Сумин - народный губернатор», которая расскажет о жизни и деятельности выдающегося общественного деятеля и патриота родного края.

Исторический музей приглашает на мероприятие всех, кому дорога память об этом человеке.