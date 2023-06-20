20.06.2023
В сентябре пройдут местные выборы в пяти муниципалитетах Челябинской области
20.06.2023
Челябинские спасатели пришли на помощь попавшим в беду воронам
20.06.2023
Челябинск вспомнит народного губернатора Петра Сумина
20.06.2023
Челябинский боксер выиграл Кубок на Волге
20.06.2023
Сегодня, 20 июня, отмечается день образования кинологической службы МЧС России
19.06.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе
Челябинск вспомнит народного губернатора Петра Сумина
17.08.2021
В Челябинске торжественно откроют памятник Петру Сумину
18.06.2021
Исторический музей откроет в Челябинске фотовыставку в честь Петра Сумина
17.04.2019
В Челябинске пройдет Всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина
02.04.2019
Дом дзюдо Челябинской области сегодня празднует 15-летие
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023