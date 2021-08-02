Челябинск выходит на последний этап гидравлических испытаний

Последний в этом году этап гидравлических испытаний на тепловых сетях Челябинска начнется 11 августа. Горячее водоснабжение будет отключено в 144 жилых многоквартирных домах, 12 детских садах, 11 учебных и 4 лечебных учреждениях Тракторозаводского района города Челябинска.

На данный момент после очередного этапа гидравлических испытаний из 487 жилых домов неподключенными в Челябинске остаются восемь и одно образовательное учреждение.

Об этом сообщил сегодня, второго августа, сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения - две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.

С перечнем домов можно ознакомиться на странице Управления жилищно-коммунального хозяйства в разделе «Графики проведения опрессовок - 2021».