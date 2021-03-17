Челябинск ждет «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон»

Всеармейские этапы конкурсов АрМИ-2021 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» пройдут в мае 2021 года на межвидовом полигоне Центрального военного округа полигоне в Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, в рамках соревнования танкисты и мотострелки проведут индивидуальную гонку и несколько этапов эстафет. Экипажи танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2 продемонстрируют мастерство управления боевой машиной, а также точность в стрельбе из основного и дополнительного вооружения: пушек и пулеметов.

Каждая команда состоит из четыре экипажей, тренерской группы и отделения технического обеспечения.

Для проведения всеармейских этапов «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска» АрМИ-2021 участки межвидового полигона для их проведения были модернизированы. «В первую очередь изменения коснулись мишенного поля: для совершенствования тактической обстановки были установлены новые динамичные мишени с системами автоматического управления, - рассказали в пресс-службе - Отдельной новинкой мишенного фонда стали быстро поднимающиеся цели, имитирующие ударные вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Данные виды мишеней будут применяться при отработке стрельбы из крупнокалиберных и танковых пулеметов в ходе конкурсных заданий».

ФОТО: пресс-служба ЦВО