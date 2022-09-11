Челябинская Аллея первоклассников пополнилась новыми лицами

В Челябинске сегодня, 11-го сентября, состоялась самая узнаваемая акция – «Парад первоклассников».

Яркое праздничное мероприятие в центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина открыла глава города Наталья Котова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в главном парке южноуральской столицы воскресным днем собрались тысячи первоклассников - полюбоваться своими снимками на Аллее первоклассников и познакомиться с десятками полезных профессий.

Уникальный социальный проект в Челябинске реализует компания «Интерсвязь». В этом году он подошел к своему логическому завершению: закольцован 11-летний учебный цикл, который объединил в себе все поколения, участвующие в нем еще первоклашками.

За все время в масштабном социальном проекте приняли участие около трех миллионов жителей региона.