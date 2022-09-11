11.09.2022
Перекресток на Сони Кривой и Энгельса в Челябинске открыт для транспорта
11.09.2022
«Челябинск читающий» привлек на Кировку большое число книголюбов
11.09.2022
Челябинская Аллея первоклассников пополнилась новыми лицами
11.09.2022
В Челябинской области в воскресенье проходят выборы
11.09.2022
На улице Российской в Челябинске открылся портал в подземный мир
10.09.2022
Участковый из Уйского района предотвратил хищение 1,7 миллиона рублей со счета пенсионерки
Челябинская Аллея первоклассников пополнилась новыми лицами
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022