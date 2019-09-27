Город поможет деревне

Челябинская епархия начинает возрождать умирающие сельские храмы
Общество
Сегодня, 12:07

Челябинская епархия начинает уникальный проект по восстановлению православных храмов. Впервые в ее истории правящий архиерей принял решение прикрепить к каждому сельскому храму хороший и крепкий городской приход.

Так, например, приход челябинского храма Святой Троицы берет шефство над старинной Митрофановской церковью села Попово в Красноармейском районе, в котором расположено самое большое количество умирающих старинных храмов. Они находятся в опустевших русских селах, где закрыты школы, больницы, библиотеки (Попово, Тавранкуль, Сугояк, Кирды, Нижнепетропавловское, Феклино, Биликуль, Теренкуль).

Как рассказал митрополит Челябинский и Миасский Григорий газете «Челябинские епархиальные ведомости», старинные храмы Красноармейского района являются бесхозными. Нет никаких документов ни на здания, ни на землю. Храмы не принадлежат даже районной администрации.

По словам владыки, самостоятельно сельским приходам восстановиться нереально - нужна помощь городских храмов.

«Полуразрушенные сельские храмы мною будут приписаны к городским приходам. И городские приходы постепенно займутся их восстановлением. Это будет, в том числе и привлечение спонсоров, и работа добровольцев, и другие варианты. Самое главное - создать условия, чтобы там можно было совершать богослужения», - рассказал митрополит Григорий.

Интересно, что большая часть разрушенных храмов признана памятниками культуры регионального значения. По закону, их реставрацией могут заниматься специальные сертифицированные организации, которые берут за свою работу гораздо дороже, чем обычные строительные фирмы. Челябинская епархия будет решать этот вопрос совместно с государственным комитетом по охране памятников.

Фото челябинской епархии

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