01.06.2023
В Челябинске торжественно открыли новое трудовое лето
01.06.2023
Жители Советского района Челябинска хотят дальнейшего благоустройства улицы Свободы
01.06.2023
«Волонтерская рота» провела в Челябинске акцию в поддержку СВО
01.06.2023
В Челябинске отключат светофоры на перекрестках
01.06.2023
Энергетики «Россети Урал» напоминают родителям и детям правила электробезопасности
01.06.2023
В Челябинске первого июня официально открыли купальный сезон
Челябинская «Лестница к успеху» стала по-настоящему ярким праздником детского творчества
29.05.2023
В Челябинске началась выдача путевок в детские загородные лагеря
11.05.2023
В Челябинской области вводят новую меру поддержки детей-сирот
26.04.2023
Минсоц: Девочку из челябинского приюта не похищали, она жила в семье родных-опекунов и оттуда пропала
24.04.2023
В Челябинской области будут предоставлять выплату на жилье детям-сиротам старше 23 лет
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023