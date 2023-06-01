Челябинская «Лестница к успеху» стала по-настоящему ярким праздником детского творчества

В городском саду имени Пушкина Челябинска сегодня, первого июня, в День защиты детей, состоялся фестиваль «Лестница успеха» - яркий и многогранный праздник творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Лестница к успеху» проводится в южноуральской столице уже много лет и способствует социальной адаптации, развитию творческого потенциала и выявлению талантливых детей.

На летней эстраде горсада имени Пушкина в первый день лета состоялся гала-концерт фестиваля, где выступили танцевальные и вокальные коллективы — победители районных отборочных туров.

«Дорогие мальчики и девочки. Сегодня очень радостно быть вместе с вами на этом замечательном празднике. Вы все большие молодцы, вы уже добились многого. Фестиваль называется «Лестница успеха», и мы желаем, чтобы вы в своей жизни обязательно достигли самых ее высоких ступеней. Отдельные слова благодарности хочу сказать наставникам и педагогам, тем, кто всегда рядом, поддерживает и заботится. Поздравляю всех с праздником и с началом каникул. Здоровья, успехов и процветания», - сказал в приветственном слове председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт.

Почетными гостями праздника также стали председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев, уполномоченный по правам ребенка региона Евгения Майорова, депутат Госдумы РФ Яна Лантратова, министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Как рассказали в мэрии, в городском саду имени Пушкина развернулась выставка декоративно-прикладного творчества, где были представлены результаты труда воспитанников социальных учреждений.

Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классах, попробовать работать с кистью, пластилином и бумагой, принять участие в конкурсах с призами, проверить свои силу и ловкость, сфотографироваться с ростовыми куклами и стать участниками настоящей битвы казаков.