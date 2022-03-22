Челябинская мэрия заявила о полной доступности дошкольного образования

В Челябинске доступность дошкольного образования для детей от 1,5 лет и старше составила в 2021 году 100 процентов. По этому показателю южноуральская столица чуть опережает Москву (99, 1%) и соответствует уровню Санкт-Петербурга и Ростовской области. Об этом сегодня, 22 марта, рассказала глава города Наталья Котова, выступая перед депутатами гордумы с ежегодным докладом о проделанной работе. С полным текстом отчёта можно ознакомится на сайте городской администрации.

Глава Челябинска напомнила, что в 2021 году в городе открылись 6 новых детских садов, что позволило принять в дошкольные учреждения 1408 детей. На начало 2022 года очередь на устройство в детские сады сократилась на 1,5 тысячи человек.

Но в то же время в детских садах и школах Челябинска по-прежнему не хватает мест, а в начальных классах количество учеников превышает нормативы. Особенно остро эта проблема стоит в новых микрорайонах города, отметила градоначальница.

«Остаётся проблема – это нехватка мест в дошкольных, школьных учреждениях, превышение количественных нормативов в начальной школе, особенно в новых микрорайонах», - говорится в тексте доклада.

По данным мэрии, в Челябинске увеличилось количество школьников, но сократилось число дошколят. В этой ситуации появилась возможность омоложения сети групп детских садов, и в этом году в областном центре могут открыть группы для детей до 1 года.