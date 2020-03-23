Челябинская область дополнительно закупит аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом

В ближайшее время Челябинская область дополнительно закупит аппараты искусственной вентиляции легких для лечения тяжелых больных коронавирусом.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Сегодня, 23 марта, Правительство России выделило из резервного фонда 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Еще 5 млрд рублей направлено на приобретение теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха. Средства в ближайшее время поступят в регионы, говорится на официальном сайте Правительства РФ.

В настоящее время в распоряжении Челябинской области имеется 849 аппаратов ИВЛ. Этого достаточно, чтоб покрыть потребности на сегодня. Также все медицинские учреждения снабжены необходимым количеством медоборудования, индивидуальных средств защиты, лекарств и расходными материалами.

Как сообщила начальник Управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова, в городе ежедневно проводится мониторинг ресурсного обеспечения медучреждений.