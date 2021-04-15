Челябинская область готовится к первой весенней отправке призывников

Челябинская область готовится к первой в весеннюю кампанию 2021-го года отправке призывников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в областном военкомате, в предстоящее воскресенье, 18-го апреля, около двух десятков южноуральцев отправятся на службу в части сухопутных войск, дислоцированные на территории Центрального военного округа.

Напомним, призывная кампания стартовала первого апреля и продлится до середины июля. За этот период Челябинская область должна поставить российской армии чуть более трех тысяч 300 человек.

Основные отправки начнутся с июня.