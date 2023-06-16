Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса

На площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Челябинская область и Республика Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве в сфере организации деятельности инновационной образовательной среды мирового уровня. Свои подписи под документом поставили главы регионов Алексей Текслер и Радий Хабиров.

Программа по созданию сети современных кампусов реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты» по поручению президента РФ Владимира Путина. До 2030 года в России будет построено 25 кампусов. Челябинск и Башкортостан вошли в первую волну отбора и стали победителями.

Аналогичные соглашения на полях ПМЭФ заключили и другие участники проекта по созданию сети современных кампусов из Новгородской, Сахалинской, Тюменской областей, Пермского края.

Межрегиональное соглашение расширит взаимовыгодное сотрудничество в сфере молодежной политики и по приоритетным научным направлениям, в том числе по интеллектуальному производству, инжинирингу, цифровой и зеленой химии, экологии и живым системам и другие.

«Мы добрые соседи, друзья с Республикой Башкортостан, постоянно на связи. У нас очень тесные кооперационные связи в промышленности, в науке. Уверен, что кампусы, которые мы сейчас строим, позволят нам эти кооперационные связи усилить, проводить обмен студентами и преподавателями, но самое главное - отвечать на те вызовы, которые стоят сегодня перед нашей страной в рамках технологического суверенитета, в рамках задач, определенных нашим Президентом», – подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что сейчас нужно сконцентрировать внимание на объединении предложений, которые позволят наиболее эффективно организовать взаимодействие образовательных институтов, научных структур и производственных компаний.

В Челябинской области для консолидации усилий уже создан консорциум ведущих вузов, которые дополняют и развивают компетенции друг друга.

«Челябинская область - очень сильный, промышленно развитый регион. Нам, безусловно, интересно, чтобы наши научные структуры, наши студенты обменивались опытом. Мы вместе с Челябинской областью идем по пути формирования современных кампусов. Предполагается, что такой опыт будет для нас очень полезен», – отметил Радий Хабиров.

Губернатор Челябинской области неоднократно подчеркивал, «для технологического развития особенно важно развитие кадрового потенциала в образовании, в научной сфере, создание возможностей для перспективных специалистов реализовать себя здесь в регионе».

В этой связи Челябинской, Свердловской и Курганской областями создан Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня.

«Кампус и интегрированный в его инфраструктуру Уральский НОЦ станет ядром процесса обеспечения технологического суверенитета в Челябинской области, центром развития науки и образования, точкой притяжения талантливых ученых и студентов со всей страны, площадкой для привлечения частных инвестиций со стороны бизнеса, увеличения количества рабочих мест для высококвалифицированных кадров, - подчеркнул Текслер. - И в тесной связке науки, бизнеса и власти, уверен, совместными усилиями мы обеспечим выполнение всех поставленных Президентом задач по ускорению технологического развития нашей страны».

Учебный процесс в челябинском кампусе запланировано начать в 2026 году. У молодых ученых появится возможность проводить исследования на принципиально новом уровне в рамках уникального межвузовского кампуса.

«Сейчас, когда стране так важно развивать собственное производство и технологии, межвузовские кампусы станут ценной кузницей кадров, которые будут востребованы индустрией 4:0. Государство вкладывает в это колоссальные средства, - отметила первый вице-губернатор Ирина Гехт. - Очень бы хотелось, чтобы представители бизнеса тоже нашли возможность инвестировать в лаборатории, в которых бы получали практику их будущие работники».

Вся модель высшего образования на территории кампуса будет строиться по новой ступенчатой системе. Студенты поступают в один из шести вузов-участников кампусного проекта, в течение трех лет получают базовые знания и практические навыки по запланированной программе вуза. А затем еще два года обучения пройдут в кампусе, где студент выбирает один из треков – исследовательский, технологический или предпринимательский. Именно технологическое предпринимательство мы рассматриваем как платформу для создания малых инновационных предприятий, которые являются основой научно-технологического развития региона.

Результатом обучения в кампусе должны стать конкретные результаты работы над проектом. Их будут оценивать индустриальный партнер кампуса и будущие работодатели в условиях сохранения принципа академической свободы преподавателя.

«Такого рода кампусы создают совершенно другую среду для обучения, творчества, занятия спортом, отдыха», - отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, посетивший строящийся кампус в Екатеринбурге Валерий Фальков. Он примет первых студентов уже в этом учебном году. Вторая очередь будет возведена до конца 2025 года.

ДЛЯ СПРАВКИ

В Челябинской области создаются все условия для ускоренного научно-технологического развития:

- действует масштабная программа «Развитие науки в Челябинской области»;

- предусмотрена грантовая поддержка фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в сотрудничестве с Российским научным фондом;

- оказывается дополнительная соцподдержка молодым ученым в виде выплат на приобретение жилья;

- в 2022 году впервые университеты получили гранты на разработку импортозамещающей продукции при условии контракта с индустриальными партнерами в рамках развития проектов УМНОЦ.