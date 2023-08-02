Челябинская область и другие регионы УрФО вошли в тройку регионов по числу фишинговых рассылок

МТС сообщает о результатах опроса по тематике фишинговых рассылок, проведенного МТС RED, дочерней компанией МТС по кибербезопасности в Челябинской области и других регионах страны. Опрос выявил, что в первом полугодии 2023 года 35% пользователей сталкивались с фишинговыми рассылками два и более раз в месяц, и еще 21,4% пользователей – 1 раз в месяц. Вообще не сталкивались с фишингом за этот период менее четверти респондентов.

В первом полугодии 2023 Челябинская область и другие города УрФО заняли третье место среди федеральных округов страны по количеству полученных фишинговых писем якобы от имени банков – на них пришлось 13% всех рассылок от имени банков во всех регионах. Также фишинговые письма распространялись от имени госорганов и крупных промышленных предприятий.

Уральские регионы также наряду с Южным федеральным округом вошли в тройку по числу фишинговых рассылок, в которых злоумышленники просили пользователей ввести свои логины-пароли от аккаунтов в различных сервисах. 11,6% всех случаев запроса данной информации в фишинговых рассылках в стране пришлось на Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую и Курганскую области.

Аналитики МТС RED объясняют результаты опроса ежегодным ростом количества фишинговых атак на пользователей: с 2020 года к настоящему моменту объем фишинга удвоился.

«Количество фишинговых атак стабильно растет и опережает скорость повышение киберграмотности жителей. В случае нехватки времени или просто невнимательности при получении фишинговой рассылки пользователи рискуют скомпрометировать свою информацию и даже потерять доступ к личным аккаунтам в социальных сетях и другим сервисам», – отмечает директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Фишинговые рассылки, с которыми столкнулись пользователи в первом полугодии 2023 года, преимущественно эксплуатируют стремление к быстрому заработку. Так, 48% участников опроса получили предложения вложить денежные средства в акции и проекты с высокой доходностью, еще 28% – купить товар с большой скидкой. Около 12% респондентов столкнулись с предупреждением о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении законодательства.

В опросе МТС RED, проведенном в июле этого года, приняло участие 54,3% мужчин и 45,7% женщин. 34% респондентов – люди в возрасте от 30 до 40 лет, 28,5% – от 40 до 50 лет, 21,9% – от 18 до 30 лет. География респондентов представлена всеми федеральными округами РФ.

Фишингом называется вид интернет-мошенничества, в ходе которого злоумышленники массово рассылают электронные письма или сообщения в мессенджерах, содержащие вредоносные вложения или ссылки. Чаще всего фишинг осуществляется от имени известных брендов или государственных учреждений. Целью таких атак является заражение компьютера или смартфона вредоносным ПО, либо получение злоумышленниками конфиденциальной информации пользователей – логинов и паролей от учетных записей, персональных данных и данных банковских карт.