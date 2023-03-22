22.03.2023
Челябинская область начала этот год с улучшения брачной статистики
22.03.2023
Захарова назвала провокацией план Лондона передать Киеву снаряды с ураном
22.03.2023
В Челябинской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрыто три класса
22.03.2023
ВТБ Лизинг передал технику Sitrak для реконструкции дорог регионального значения в Челябинске
22.03.2023
Штемпель «Культура и искусство Южного Урала» вышел в почтовое обращение
22.03.2023
Новинки литературы откроются челябинцам
Челябинская область начала этот год с улучшения брачной статистики
20.03.2023
В Челябинской области назвали самые популярные свадебные даты 2023-го
20.03.2023
В Челябинске влюбленные смогут жениться в городских парках
27.02.2023
В Челябинской области в День защитника Отечества родилось 18 семей
21.02.2023
Влюбленным Челябинской области предлагают пожениться на саткинских «Порогах»
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023