Челябинская область начала этот год с улучшения брачной статистики

В январе 2023 года жители Челябинской области сыграли тысячу 87 свадеб, улучшив брачную статистику в сравнении с первым месяцем 2022-го, когда узами Гименея себя связали лишь 948 южноуральских пар (на 139 пар меньше).

К сожалению, в первом месяце нового 2023 года в регионе увеличилось число не только молодоженов, но и разведенных мужчин и женщин. Если в январе прошлого года официально распалось тысяча 212 семей, то в январе этого расторгли брак уже тысяча 310 супружеских пар. Такие данные приводит в марте Челябинскстат.

Однако унывать пока рано – впереди у южноуральских влюбленных еще много месяцев, чтобы доказать: любовь всегда побеждает, семья – превыше всего. Тем более что в 2023 году немало красивых дат, которые в качестве дней рождения молодых семей становятся все более популярными у жителей Челябинской области. По прогнозам сведущих людей, самыми востребованными свадебными датами у женихов и невест нынче будут День семьи, любви и верности – восьмое июля (широко известный, как День Петра и Февронии), который в этом году придется на субботу, и предшествующая всероссийскому празднику пятница, седьмое июля.

В 2023 году в Челябинске и других муниципалитетах региона планируется создать дополнительные площадки для проведения брачных церемоний в парках, под открытым небом, благодаря чему влюбленные южноуральцы, вдохновленные возможностью расписаться в живописных уголках малой родины, могут укрепиться в своем желании узаконить отношения и захотеть приблизить заветную дату.