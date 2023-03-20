20.03.2023
В Челябинске влюбленные смогут жениться в городских парках
20.03.2023
Хотел устроиться сиделкой: житель Череповца ограбил старушку в Челябинской области
20.03.2023
В Челябинске капремонт трамвайных путей начнется первого апреля
20.03.2023
Заслушаешься! «Зюраткуль» порадовал своих подписчиков пением волков
20.03.2023
Челябинская область делится икрой муксуна и пеляди с другими регионами
20.03.2023
ММК объединил российских металлургов для обмена производственным опытом
В Челябинске влюбленные смогут жениться в городских парках
09.01.2023
Женихов и невест приглашают зарегистрировать брак в зеркальную дату
27.12.2022
Где жениться?: в Челябинске закрывается ЗАГС
08.12.2022
В Челябинской области с начала года сыграно почти 24 тысячи свадеб
27.10.2022
В Челябинске с первого января 2023 года перестанут существовать районные отделы ЗАГС
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
17.03.2023
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023