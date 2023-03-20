В Челябинске влюбленные смогут жениться в городских парках, где будут созданы дополнительные площадки для регистрации браков.

О ведущейся в настоящее время работе над созданием таких площадок сегодня, 20 марта, рассказала председатель госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

Какие конкретно общественные пространства станут местами рождения новых семей, пока не говорится (данная информация обязательно будет озвучена, как только площадки получат официальный статус). Известно, что работать «мини-ЗАГСы» в парках южноуральской столицы (аналогичные пространства появятся и в других территориях региона, точно - в Магнитогорске) будут с мая по октябрь – в этот период в Челябинской области традиционно наблюдается свадебный бум.

Людмила Рерих напомнила южноуральцам, что на постоянной основе в Челябинске работает площадка для регистраций браков в стенах Государственного исторического музея Южного Урала - в его прекрасном Романовском зале, где в торжественной обстановке влюбленных регистрируют сотрудники Центрального отдела управления ЗАГС администрации Челябинска (именно в этот отдел должны подавать заявления женихи и невесты, желающие связать себя узами Гименея в Романовском зале).