В Челябинской области сократят сроки выдачи результатов теста на ковид, при задержке можно пожаловаться

В Челябинской области никто из привитых медиков не заболел

Челябинская область не запрашивала помощи у минобороны РФ в борьбе с ковидом

Челябинская область не запрашивала помощи у минобороны РФ в борьбе с ковидом

Челябинская область не запрашивала помощи у министерства обороны России для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 20 ноября, комментируя появившуюся в СМИ информацию.

Министерство обороны России заявило о готовности развернуть мобильные госпитали в регионах, где сложилась наиболее критичная ситуация с оказанием помощи пациентам с ковидом. Властям субъектов нужно лишь направить заявку.

Челябинская область пока даже не рассматривала вариант обращения за помощью к военным медикам. Несмотря на достаточно сложную ситуацию с распространением коронавируса, область справляется своими силами.

«Мы ни у кого помощи не запрашивали, - заверяет Ирина Гехт.- Сегодня нам хватает коечного фонда для того, чтобы справляться с существующей ситуацией. Увеличивается охват тестированием и выявляемость. Ситуация продолжает оставаться напряженной, но позволяет и госпитализировать, и оказывать медицинскую помощь. Хотя проблемы бывают, как вы во всех экстренных ситуациях. Мы стараемся на них быстро реагировать».

Хорошим подспорьем стал ввод 12 ноября нового инфекционного центра на 100 мест, где при необходимости можно развернуть 482 койки. В регионе даже часть ковидных госпиталей намерены вернуть к оказанию плановой медицинской помощи.

«Своевременное введение инфекционной больницы позволило нам разгрузить ковидные базы. С понедельника отделение кардиологии областной клинической больницы №3 вернулось к плановому оказанию медицинской помощи. И вторая городская больница после окончания ремонта возвращается к плановому оказанию медпомощи по профилю кардиология», - отметила Ирина Гехт.

Сегодня губернатор Алексей Текслер проконтролировал ход ремонтно-восстановительных работ в городской клинической больнице №2 Челябинска и сроки исполнения поручения по завершению ремонта и приему пациентов.

Начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова рассказала, губернатором был поставлен срок окончания ремонтно-восстановительных работ – 25 ноября. И 26 ноября туда должны поступить первые пациенты. Больница, которая была ранее перепрофилирована под ковидный госпиталь, после ремонта будет принимать плановых пациентов. Горздрав уже написал письмо в министерство здравоохранения об изменении приказа по маршрутизации.

«Больница восстановит плановую работу. Будет развернуто, как и в прежнее время, 115 коек. Основной упор будет сделан на кардиологические койки, учитывая, что болезни системы кровообращения вносят самый высокий вклад в показатели общей смертности. Эта тенденция отмечается и в регионе, и в целом по стране», - рассказала Наталья Горлова.

Кроме того, во второй горбольнице будут развернуты койки по кардио-реабилитации. Лечение там будет получать пациенты, которые были прооперированы в федеральном кардиоцентре и им требуется восстановление до выписки домой. В ГКБ №2 также будет развернуто небольшое количество терапевтических коек.

Напомним, с начала пандемии в области зарегистрировано 24 тысячи 177 случаев коронавирусной инфекции.