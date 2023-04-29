Челябинская область отправила в армию более трехсот призывников

Челябинская область за апрель отправила в армию более трехсот призывников, выполнив установленное для весенней кампании 2023 года задание на девять процентов.

Как сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата региона полковник Сергей Варламов, к плановым отправкам, которые ведутся в соответствии с графиком, без сбоев, Челябинская область приступила 20 апреля. Ребят отправили на армейскую службу в войска Западного, Восточного, Южного, Центрального военных округов, на Северный флот.

На майские праздники областной сборный пункт, по традиции, будет закрыт. Плановые отправки возобновятся с 12 мая.

Сергей Варламов напомнил, что до 15 июля Челябинская область должна направить на службу в армию около трех с половиной тысяч призывников.