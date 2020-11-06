Челябинская область распределила дополнительные «ковидные» миллионы

Челябинская область определилась, куда направит дополнительно выделенные федеральным центром миллионы рублей на борьбу с ковидом.

На прошлой неделе регион получил 150 миллионов рублей на совершенствование оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией.

Как пояснила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на выделенные средства будет закуплен еще один компьютерный томограф для установки в Чебаркуле. «Также на эти средства купим часть оборудования для областной инфекционной больницы (это аппараты ИВЛ экспертного класса), остальное – в зависимости от потребностей медицинских организаций в оснащении: прежде всего, это касается госпитальных баз»- уточнила Ирина Гехт.

Кроме того, область получила 15 миллионов рублей на ПЦР-диагностику. Еще 130 миллионов получено на приобретение лекарственных препаратов на амбулаторном этапе. В настоящий момент проводятся все необходимые закупочные процедуры.