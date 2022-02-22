Челябинская область сохраняет антилидерство по стоимости ПЦР-тестов

Коммерческие медицинские организации Челябинской области не спешат прислушаться к рекомендациям ФАС по снижению стоимости ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Регион продолжает входить в список субъектов в самыми высокими ценами на это обследования.

Напомним, в конце января Народный фронт проверил стоимость ПЦР-тестирования в регионах России. В ходе мониторинга выяснилось, что на Южном Урале в ряде коммерческих организаций она многократно превышает среднее значение. Общественники обратились в региональную антимонопольную службу с просьбой о проверке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до первого февраля проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты на коронавирус в частных и государственных медицинских учреждениях.

Стоимость стандартной услуги (24 часа, без выезда на дом) варьируется в зависимости от региона и составляет от 440 рублей (ЦФО, СКФО) до 3483 рублей (Уральский федеральный округ. Средняя стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 рубля (без учета услуг по забору биоматериала - от 250 до 350 рублей).

Результаты мониторинга были озвучены на совещании Президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина с членами правительства, после чего в ряде регионов некоторые клиники начали снижать стоимость. Но в Челябинской области этого не произошло.

Как сообщает ОНФ по региону, в Челябинской области частная клиника «Лотос» продолжает удерживать предельную стоимость на ПЦР-тестирование - от 3100 до 3600 рубля. В клинике «Медеор» плата исследование составляет две тысячи рублей. Для многих южноуральцев обе суммы непосильны, о чем свидетельствуют данные проведенного ОНФ опроса. В результате растет нагрузка на государственные лаборатории.

Народный фронт в Челябинской области обратился в антимонопольную службу с просьбой проверить клиники на предмет искусственного завышения цен.

«Помимо мер воздействия на бизнес, который, вероятно, воспользовался пандемией и взвинтил цены, мы рекомендуем региональным властям увеличить объемы бесплатного снабжения граждан экспресс-тестами. Это позволило бы снизить трудовую нагрузку с государственных лабораторий и финансовую с пациентов», - заявил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

Он отметил, что наравне с Челябинской областью завышенные цены на ПЦР-тесты выявлены еще в десяти регионах - Якутия, Тыва, Камчатский и Приморский края, Кемеровская, Магаданская, Московская, Сахалинская области, Ненецкий автономный округ и город Москва. «Очевидно, что эту проблему необходимо решать комплексно, снижая цены на актуальное тестирование по всей стране», - считает Рыжий.

По итогам первого этапа мониторинга Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов страны провести проверки обоснованности стоимости ПЦР-тестов в частных клиниках, а также цен на тест-системы в аптечных сетях.