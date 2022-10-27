Челябинская область – в тройке лидеров цифровой трансформации

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27.10.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Челябинская область по развитию IT-компетенций госслужащих в октябре 2022 года вышла на третье место среди регионов России. Такие данные озвучила заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области на всероссийской конференции в РАНХиГС. Южный Урал уступает лишь Липецкой области и Ханты-Мансийскому автономному округу.

Всего в регионе до конца 2024 года в планах обучить более 1000 государственных и муниципальных служащих компетенциям в сфере цифрового госуправления.

Для обучения госслужащих в Челябинской области действуют программы Университета 20.35, Центра развития цифровых технологий, совместные проекты Минцифры региона и Челябинского филиала РАНХиГС.

Для населения работают федеральный образовательный проект для школьников «Урок Цифры», в котором ежегодно в принимают участие свыше 160 тысяч учащихся из более чем 700 школ Южного Урала, а для людей старшего поколения - «Цифровой гражданин», с декабря 2021 года этот курс прошли более 250 человек.

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Муниципалитеты обеспечат бесплатное питание школьников из семей мобилизованных южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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27.10.2022

В Челябинской области введены дополнительные меры поддержки мобилизованных и добровольцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с первого января 2023 года перестанут существовать все семь районных отделов ЗАГС. С
27.10.2022

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27.10.2022 15:21

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