Челябинская область – в тройке лидеров цифровой трансформации

Челябинская область по развитию IT-компетенций госслужащих в октябре 2022 года вышла на третье место среди регионов России. Такие данные озвучила заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области на всероссийской конференции в РАНХиГС. Южный Урал уступает лишь Липецкой области и Ханты-Мансийскому автономному округу.

Всего в регионе до конца 2024 года в планах обучить более 1000 государственных и муниципальных служащих компетенциям в сфере цифрового госуправления.

Для обучения госслужащих в Челябинской области действуют программы Университета 20.35, Центра развития цифровых технологий, совместные проекты Минцифры региона и Челябинского филиала РАНХиГС.

Для населения работают федеральный образовательный проект для школьников «Урок Цифры», в котором ежегодно в принимают участие свыше 160 тысяч учащихся из более чем 700 школ Южного Урала, а для людей старшего поколения - «Цифровой гражданин», с декабря 2021 года этот курс прошли более 250 человек.