Челябинская область занимает 6 место в стране по потреблению алкоголя

Проблема потребления алкоголя в России всегда была в центре внимания. Согласно последнему рейтингу трезвости, опубликованному федеральным проектом «Трезвая Россия», Челябинская область занимает в нем 54 место против 49 в 2018 году. Судя по цифрам, в регионе становится больше пьющих людей. Этой теме была посвящена состоявшаяся сегодня, 7 августа, пресс-конференция на площадке «Аргументов и фактов».

По словам главного врача ЧОКНБ и главного нарколога Минздрава Челябинской области Бориса Изаровского, количество людей, которые сейчас находятся под наблюдением из-за проблем с алкоголем, уменьшилось в два раза за последние пять лет». Также врач приводит статистические данные, указывающие, что в 2015 году в области наблюдалось более 47 тыс. человек, употребляющих алкоголь, а на начало 2020 года чуть больше 22 тыс человек. Борис Васильевич также отметил, что рост количества людей, у которых выявлен так называемый «алкогольный психоз» (показатель, который устанавливает динамику появления «белой горячки» в социуме), на данный момент отсутствует. Более того, исходя из сравнительных данных – в период пандемии, то есть в апреле-июле 2020 года, не было зафиксировано увеличение количества обращений в скорую помощь касательно проблем с алкоголем. А общая тенденция по сравнению с прошлым годом за аналогичный период снизилась на 31%.

«По нашим данным, люди, может быть, стали выпивать больше, но не за раз», – поясняет Борис Васильевич.

Челябинская область занимает высокую позицию в статистике по отравлению алкогольной продукцией по сравнению с другими регионами и находится на 15 месте. Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области Ольга Лосева отмечает, что показатель смертности на 100 тыс. населения за 2019 год составляет 14.3%. И он только увеличивается, начиная с 2017 года.

«Мы проводим выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств. Расход в месяц на человека в среднем составляет 15 599 рублей, из них в среднем 2% – это расходы на покупку алкогольной продукции. И этот показатель только растет. Основная масса употребляет алкоголь только по праздникам – 44% (вино, шампанское, на втором месте водка, коньяк), употребляют один-два раза в неделю – 29% (пиво, на втором месте водка и коньяк), один раз в неделю – 19% (пиво, на втором месте водка и коньяк), несколько раз в неделю – 6%, а практически каждый день употребляют только 1.5%», – поделилась статистикой Ольга Александровна.

Исходя из показателей за прошлый год также известно, что доля потребления алкоголя выше рамок установленной нормы по Челябинской области и составляет 6.6% в сравнение с другими регионами РФ. Из этого следует, что регион находится на 6 месте по уровню потребления алкоголя.