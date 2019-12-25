Челябинская область завершает призывную кампанию на этой неделе
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Сегодня, 11:55
Челябинская область завершает осеннюю призывную кампанию на этой неделе. Последняя отправка - в части Центрального военного округа - состоится в пятницу, 27-го декабря.
Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник отделения по работе с гражданами областного военкомата Александр Чернышов, на сегодняшний день государственное задание на осенний призыв регион выполнил примерно на 95 процентов. По его словам, отправки команд проводятся своевременно, срывов в графике нет.
Напомним, до конца года Челябинская область должна направить на армейскую службу около трех с половиной тысяч призывников.
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