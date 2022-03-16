Челябинская таможня открыла «горячую линию» для вынужденных переселенцев

В Уральском таможенном управлении открыта «горячая линия» по вопросам перемещения товаров и транспортных средств. Специалисты дадут ответы и разъяснения на вопросы не позднее одного рабочего дня.

Как сообщили в пресс-службе челябинской таможни, получить информацию о порядке совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров могут участники ВЭД с учетом сложившейся неблагоприятной для осуществления внешнеэкономической деятельности ситуации, физические лица, в том числе граждане Украины, ЛНР и ДНР, вынужденно покинувшие территорию указанных государств.

Вопросы можно задать по телефону (343) 3-595-211 или направив обращение по адресу электронной почты: utu-hotline@utu.customs.gov.ru

Специалисты Уральского таможенного управления дадут ответы и разъяснения на вопросы не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления обращения на «горячую линию».

Телефон «горячей линии» работает:

– с понедельника по четверг – с 9-00 до 18-00;

– по пятницам – с 9-00 до 16-45;

– суббота, воскресенье – выходные дни;

– в предпраздничные дни – с 9-00 до 16-00.

Вопросы по электронной почте можно направлять круглосуточно.