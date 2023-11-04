03.11.2023
Для дома на Тимирязева-Пушкина в Челябинске определили охранные зоны
03.11.2023
Житель поселка Новогорный задержан по подозрению в убийстве сына
03.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 ноября, День народного единства
03.11.2023
Бывший замглавы Челябинска останется под домашним арестом до весны 2024 года
03.11.2023
Алексей Текслер поручил усилить темпы ремонта врачебной амбулатории Травников
03.11.2023
Челябинцы вошли в историю советской фотографии
Челябинская телебашня в День народного единства станет бело-сине-красной
Праздничную иллюминацию включат четвертого ноября в 18 часов
04.11.2023
Полицейские творчески поздравили жителей Челябинской области
04.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
03.11.2023
Челябинская область уже вовсю отмечает День народного единства
03.11.2023
Коркинские студенты посвятили народам России шедевры национальных кухонь и яркие творческие номера
В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута
03.11.2023
Челябинск задыхается от гари – пришли НМУ
02.11.2023
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023