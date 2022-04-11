Челябинские архитекторы собирают мнения горожан по вопросам благоустройства пяти территорий

Управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска собирает мнения горожан по вопросам благоустройства пяти общественных пространств.

«Если вы посещаете эти места и хотите сделать их комфортнее, заполните анкеты по каждому из них и оставьте свои пожелания к благоустройству», - отмечают в управлении.

Отметим, речь идет о следующих территориях: сквер на пересечении шоссе Металлургов и улицы Дегтярева напротив рынка «Михеевский» (Металлургический район); прогулочная зона на Братьев Кашириных от Молодогвардейцев до улицы 40-летия Победы по чётной стороне (Калининский район); сквер на пересечении улицы Комарова и Южноуральской, вблизи дома по Южноуральской, 13 (Тракторозаводский район); прогулочная зона на проспекте Победы от Солнечной до Молдавской по чётной стороне (Курчатовский район); территория на пересечении Калмыкова и Черкасской (Металлургический район).

Архитекторы пообещали учесть мнения челябинцев при проектировании.

Анкетирование продлится до 15-го апреля. Горожанам предстоит ответить на ряд вопросов, в том числе рассказать, как они добираются до указанной территории, как часто там бывают, как далеко от нее живут, как проводят там время, что в данном общественном пространстве нравится, а что нет (например, плохое освещение или его отсутствие; плохое состояние покрытия; отсутствие инфраструктуры для маломобильных граждан; комфортных мест для отдыха, скамеек, урн; недостаточное количество тротуаров, нарушение пешеходной связности; конфликты пешеходов и водителей; отсутствие кафе, магазинов и других торговых точек; старые деревья, неухоженные кустарники; шум от дороги, нет возможности отдыхать в тишине; на территории скучно и нечем заняться), что хотели бы там видеть и что мечтали бы там делать (гулять с детьми, внуками; отдыхать, спокойно проводить время; заниматься спортом; встречаться с друзьями, знакомыми; кататься на качелях; посещать уличные выставки; кататься на велосипеде, на самокате; гулять с собакой).