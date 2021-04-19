Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе

На этой неделе проезжие части Челябинска помоют с шампунем. Все подрядные организации уже закупили моющие средства.

Об этом сегодня, 19-го апреля, на аппаратном совещании в городской мэрии доложил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Напомним, поручение организовать мытье дорог с применением шампуня ранее давала мэр южноуральской столицы Наталья Котова.

По словам Максима Куляшова, на прошлой неделе в Челябинске были начаты активные работы по обеспыливанию и мойке автодорог. Ежесуточно на улично-дорожной сети города работало сорок поливомоечных машин и двадцать пылесосов.

За неделю было помыто около ста улиц.