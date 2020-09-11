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Челябинские дорожники наконец добились демонтажа опоры на Мастеровой

Общество
Сегодня, 18:26
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В Челябинске специалисты комитета дорожного хозяйства добились демонтажа опоры на улице Мастеровой.

В пресс-службе городской администрации отмечают, что дорожникам удалось сделать почти невозможное.

Напомним, опора оказалась на проезжей части после реконструкции дороги.

На согласование с сетевиками и переключение объекта ушло несколько месяцев.

«Мы обращаем внимание, что до конца недели покрытие на месте бывшего столба восстановят, и водители смогут безопасно передвигаться по Мастеровой», - порадовали в пресс-службе мэрии Челябинска.

 

 

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