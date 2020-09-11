Челябинские дорожники наконец добились демонтажа опоры на Мастеровой
В Челябинске специалисты комитета дорожного хозяйства добились демонтажа опоры на улице Мастеровой.
В пресс-службе городской администрации отмечают, что дорожникам удалось сделать почти невозможное.
Напомним, опора оказалась на проезжей части после реконструкции дороги.
На согласование с сетевиками и переключение объекта ушло несколько месяцев.
«Мы обращаем внимание, что до конца недели покрытие на месте бывшего столба восстановят, и водители смогут безопасно передвигаться по Мастеровой», - порадовали в пресс-службе мэрии Челябинска.
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