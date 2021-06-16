Челябинские дорожники присматриваются к смоленской снегоуборочной технике

Челябинские дорожники присматриваются к снегоуборочной технике, произведенной в Смоленске. «Смотрины» продукции одного из ведущих заводов-производителей России состоялись на территории комитета дорожного хозяйства Челябинска сегодня, 15-го июня.

Как сообщает телеграм-канал КДХ города, в столице Южного Урала презентовали новейшие образцы комбинированной дорожной техники на базе самосвалов КамАЗ и МАЗ, предназначенной для содержания улично-дорожной сети города в зимний период.

Данные образцы были продемонстрированы подрядным организациям комитета дорожного хозяйства, которым теперь предстоит принять решение, хотят ли они (и могут ли) повысить мощность своих автопарков, купив эту технику, чтобы качественно и эффективно убирать город в зимнее время.

В КДХ также подчеркнули, что мониторинг новой специализированной дорожной техники, выпускаемой российскими производителями, проводится челябинскими дорожными подрядчиками и самим комитетом на постоянной основе.