Челябинские газовики готовы к зиме

В Челябинске системы газораспределения подготовлены к работе в осенне-зимний период.

Как рассказали в пресс-службеАО «Челябинскгоргаз», чтобы обеспечить бесперебойную и безаварийную подачу газа потребителям, газовики выполнили техническое диагностирование газопроводов (более 400 объектов) и газорегуляторных пунктов. Проведено приборное обследование 320 километров подземных газопроводов на герметичность и сплошность изоляции. Проведен капитальный ремонт 641 установки защиты, а также техническое обслуживание запорной арматуры (3070 единиц). Кроме того, в необходимых случаях были восстановлены опознавательные знаки, указатели привязок газопроводов и охранных зон. Покрашено 82 километра надземных газопроводов.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.