Челябинские газовики оказали помощь участникам СВО

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» оказали помощь участникам СВО.

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» перечислили средства в Челябинский фонд регионального развития, которые будут направлены на закупку необходимых принадлежностей для участников специальной военной операции.

«Наши сотрудники уже неоднократно оказывали помощь участникам специальной военной операции, мобилизованным землякам, жителям Донбасса. Мы продолжим оказывать посильную поддержку, пока в ней нуждаются», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» Владимир Серадский.